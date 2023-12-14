الى أين تتجه اسعار الذهب بالأردن ؟

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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توقع الأمين العام لنقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب، استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاعه اليوم بمقدار دينار وعشرين قرشا للغرام، في ظل قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.



وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن هناك أسبابا جوهرية لتوقع المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب محلياً ، أولها اقبال البنوك المركزية على شراء الذهب أكثر من السنوات الماضية، وثانيا الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على مبيعات السلع المعمرة وعلى الاقتصاد الزراعي والبطالة، وثالثا التوترات في المنطقة وتأثيرها.



وأشار ديب إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة يوم أمس أدى لتحرك الأسواق وارتفعت سعر الاونصة من 1977 دولارا لتصل اليوم إلى 2035 دولاراً عالميا .



وبين أن سعر ليرة الذهب شهد ارتفاعا كبيرا اليوم وبمقدار فارق 10 دنانير عن يوم أمس، حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 335 دينارا، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 295 دينارا ، في حين وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الى 41.2 للبيع للمواطنين مقابل 39.5 للشراء منهم