اليرموك تحقق المركز الثامن عالمياً بمسابقة معهد الخرسانة الأميركي

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حصد فريق طلابي من قسم الهندسة المدنية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك المركز الثامن على مستوى الجامعات العالمية المشاركة في مسابقة "ايكو كونسيرت".وجاءت المسابقة بتنظيم من معهد الخرسانة الأميركي عبر الاتصال المرئي، لتصميم خلطة خرسانية صديقة للبيئة في ظل التوجه العالمي لاستخدام وتصنيع منتجات صديقة للبيئة.وقال المشرف على الفريق الدكتور فارس مطالقة إن الفريق صمم عدة خلطات خرسانية صديقة للبيئة باستخدام رماد الفحم الحجري وغبار السيلكا ومخلفات صناعة الحديد، وقام بكتابة تقرير يوضح الأثر البيئي والتكلفة والعمر الافتراضي للخلطة الخرسانية عن طريق استخدام برمجيات محاكاة حاسوبية، إضافة الى اعداد فيديو يوضح آلية تحليل النتائج والأثر البيئي المرافق.يذكر أن 30 فريقاً شاركوا بهذه المسابقة من مختلف الجامعات العالمية، تأهل للمرحلة النهائية منها 13 فريقاً.ومعهد الخرسانة الأميركي معهد مستقل مقره الولايات المتحدة الأميركية يعنى بنشر "الكودات" المتصلة بالبناء، والأبحاث العلمية الخاصة بالخرسانة.