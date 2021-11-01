الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وأذربيجان

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي و مجموعة الوكيل للإعلام تبرمان اتفاقية تعاون في مجال اللوحات الرقمية

ذمم مشتركي الكهرباء الأردنية تتجاوز نصف مليار دينار

95 ألف طالب سيتقدمون لـ ' تكميلية التوجيهي'

مصادرة 30 بسطة عشوائية في جرش

كريشان: دخول شحنة غذائية غير صالحة للإستهلاك إلى المملكة

تأمين صحي الضمان: العلاج بالمستشفيات الخاصة والاقتطاع 3%

مهيدات للنواب: الغذاء الاردني يتعرض لحملة تشويه واضحة

الادارة المحلية: لجنة للتحقق بشكوى على بلدية إربد الكبرى

وزارة المياه : تخزين المياه في السدود الأقل منذ سنوات عديدة

الإثنين، 01-11-2021 11:49 ص

اليرموك تحقق المركز الثامن عالمياً بمسابقة معهد الخرسانة الأميركي

1635758441870


الوكيل الإخباري- حصد فريق طلابي من قسم الهندسة المدنية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك المركز الثامن على مستوى الجامعات العالمية المشاركة في مسابقة "ايكو كونسيرت".اضافة اعلان


وجاءت المسابقة بتنظيم من معهد الخرسانة الأميركي عبر الاتصال المرئي، لتصميم خلطة خرسانية صديقة للبيئة في ظل التوجه العالمي لاستخدام وتصنيع منتجات صديقة للبيئة.

وقال المشرف على الفريق الدكتور فارس مطالقة إن الفريق صمم عدة خلطات خرسانية صديقة للبيئة باستخدام رماد الفحم الحجري وغبار السيلكا ومخلفات صناعة الحديد، وقام بكتابة تقرير يوضح الأثر البيئي والتكلفة والعمر الافتراضي للخلطة الخرسانية عن طريق استخدام برمجيات محاكاة حاسوبية، إضافة الى اعداد فيديو يوضح آلية تحليل النتائج والأثر البيئي المرافق.

يذكر أن 30 فريقاً شاركوا بهذه المسابقة من مختلف الجامعات العالمية، تأهل للمرحلة النهائية منها 13 فريقاً.

ومعهد الخرسانة الأميركي معهد مستقل مقره الولايات المتحدة الأميركية يعنى بنشر "الكودات" المتصلة بالبناء، والأبحاث العلمية الخاصة بالخرسانة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
يوسف

بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وأذربيجان

كهرباء 3

ذمم مشتركي الكهرباء الأردنية تتجاوز نصف مليار دينار

مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

عادل بينو يؤدي اليمين مفوضا في مجلس هيئة الأوراق المالية

التربية والتعليم

95 ألف طالب سيتقدمون لـ ' تكميلية التوجيهي'

download (44)

مصادرة 30 بسطة عشوائية في جرش

1597303401764

اوقاف البلقاء تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

أخبار متعلقة
مبنى الرئاسة في جامعة اليرموك- (أرشيفية)

بحث التعاون بين اليرموك وسيمنز للتكنولوجيا الطبية في ألمانيا

10202123193658717600349

أستاذ باليرموك ضمن أفضل باحثي العالم

1020212119340599574585

توقيع اتفاقية أمن وحراسة بين اليرموك و المتقاعدين العسكريين

1020216182925514189836

بحث سبل التعاون العلمي بين اليرموك وماليزيا