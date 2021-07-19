اليرموك تفتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا

الوكيل الاخباري -

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اعلنت جامعة اليرموك استمرارها باستقبال طلبت الالحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات وبرنامج الدبلوم العالي في التربية حتى الثالث من شهر آب المقبل.وكانت الجامعة بدأت باستقبال هذه الطلبات إلكترونيا منذ يوم امس الاحد. وقالت الجامعة في بيان صحفي صادر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا اليوم الاثنين، انه لا يحق لأي طالب كان قد فصل من برنامج الدراسات العليا في تخصص محدد ان يسجل لنفس التخصص وسيصار الى الغاء طلباتهم.ونوهت الجامعة الى انه يحق للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي التقدم بطلب التحاق ببرامج الدراسات العليا شريطة تقديم وثيقة من دائرة القبول والتسجيل تثبت توقع تخرجه في الفصل الصيفي.