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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 03-04-2024 12:00 م

اليرموك تقدم مساعدات مالية بقيمة 50 دينار لـ 30 طالبة

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الوكيل الإخباري- قررت جامعة اليرموك صرف مساعدات مالية بقيمة (50) دينار من صندوق المساعدات المالية الطارئة للطالبات المحتاجات / صندوق المرحومة صيته الهامي لدعم الطالبات المحتاجات في عمادة شؤون الطلبة، لـ 30 طالبة من مختلف كليات الجامعة ممن انطبقت عليهن الشروط ولمدة 8 أشهر.

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وأكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، حرص جامعة اليرموك الدائم على تحقيق رسالتها النبيلة والقيام بدورها الإنساني والاجتماعي تجاه طلبتها وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لهم وتذليل الصعوبات أماهم ليتمكنوا من المضي قدما في حياتهم الدراسية.


وأشار إلى أن "اليرموك" تعتبر الجامعة الرسمية الأردنية الوحيدة التي تضم صندوقا خاصا بالطالبات وهو "صندوق المساعدات المالية الطارئة للطالبات المحتاجات" والذي جاء إنشاؤه حرصا منها على دعم ومساندة الطالبات المحتاجات في الجامعة اللواتي يعانين من ظروف معيشية تحول أحيانا من استكمالهمن لحياتهن الدراسية.


وثمن مسّاد خلال ترؤسه اجتماع للجنة إدارة "صندوق المساعدات المالية الطارئة للطالبات المحتاجات – صندوق المرحومة صيته الهامي" الاسهامات الكبيرة والدور الإنساني للمتبرعين من المجتمع المحلي الذين سجلوا أسمى معاني الإنسانية والكرم والإحسان من خلال دعمهم لموارد الصندوق الأمر الذي أسهم في استمرارية عمله ودعمه للطالبات.


وشدد مسّاد على حرص واهتمام جامعة اليرموك بزيادة موارد الصندوق وتنميتها، والمحافظة على ديمومتها بما ينعكس إيجابا على ارتفاع عدد الطالبات المستفيدات من هذا الصندوق، وبالتالي توفير الحماية الاجتماعية لهن.


يذكر أن إنشاء صندوق المرحومة صيته الهامي لدعم الطالبات المحتاجات، جاء بموافقة من مجلس أمناء الجامعة عام 2022، وبدعم من خريج كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية المهندس يحيى الهامي عن روح والدته المرحومة "صيته الهامي"، كما ويتم الصرف من خلاله حسب تعليمات صندوق المساعدات المالية الطارئة للطالبات المحتاجات المعمول بها بالجامعة، والتي تهدف إلى تقديم مساعدات مالية شهرية للطالبات المحتاجات، كمساعدة معيشية وليس دفع لرسوم الساعات الدراسية، إذ يبلغ عدد الطالبات اللواتي استفدن من الصندوق منذ إنشائه 60 طالبة.


وحضر إجتماع لجنة إدارة الصندوق التي يترأسها رئيس الجامعة، وتضم في عضويتها كل من عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، ومدير دائرة القبول والتسجيل خالد الحموري، ومدير الدائرة المالية الدكتور أحمد خويلة، ومدير دائرة الخدمات الطلابية في عمادة شؤون الطلبة مهند هناندة، ومن المجتمع المحلي الدكتور وصفي الرشدان، الدكتور عبد الناصر خصاونة، ولنا خريس و أيمن علاونة.

 




 

 


 

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