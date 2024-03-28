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الخميس، 28-03-2024 07:52 م

إطلاق برنامج الشريك اللغوي في مركز اللغات باليرموك

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الوكيل الإخباري - أطلق مركز اللغات في جامعة اليرموك اليوم الخميس، برنامج "الشريك اللغوي"، ضمن برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها.

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ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية لدى الطلبة الناطقين بغير العربية، عن طريق إدماجهم في مواقف حياتية مع طلبة من أبناء اللغة العربية الذين يدرسون في جامعة اليرموك، فيتبادلون الخبرات، والحديث معهم في موضوعات متنوعة.


كما سيمنح البرنامج الطلبة فرصة حضور الاحتفالات الشعبية المختلفة والاندماج مع العائلات الأردنية في مناسبات مختلفة للتعرف على الثقافة العربية عمومًا والعادات والتقاليد والثقافة الأردنية بشكل خاص.


وخلال اللقاء الذي نظمه المركز للتعارف بين الشركاء من الطلبة الأجانب والطلبة الأردنيين، تم إطلاع المشاركين في برنامج "الشريك اللغوي" على تعليمات البرنامج؛ إذ سيلتقي الطلبة بما لا يقل عن عشر ساعات أسبوعيًا في أوقات يحددونها بينهم يتخللها التحدث باللغة العربية والتفاعل الاجتماعي في مواقف مختلفة، بحسب حاجات متعلم اللغة العربية في المركز.


وأبدى الطلبة سعادتهم بإطلاق هذا البرنامج؛ إذ سيمكنهم من ممارسة اللغة العربية خارج نطاق الغرفة الصفية؛ مما سيعزز اكتسابهم للغة والثقافة في هذا السياق.

 




 

 


 

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