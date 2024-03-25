مذكرة تفاهم بين اليرموك ومركز التوثيق الملكي لتعزيز الحركة الثقافية

الوكيل الإخباري - وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، مع مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بالوكالة ريهام المصري مذكرة تفاهم بهدف إثراء المشهد الثقافي الأردني بشكل عام وفي محافظات الشمال ومحيطها بشكل خاص، وتعزيز الحركة الثقافية والعلمية بما يلبي التطلعات المشتركة لدى الطرفين.

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وعبر مسّاد عن أهمية هذه المذكرة وما تقوم عليه من تعاون مشترك في مجال البحث العلمي وعقد المؤتمرات والندوات والإصدارات العلمية المشتركة بما يخدم تاريخ الدولة الأردنية وموروثها التاريخي والحضاري، للعمل سوية على عقد ندوات مشتركة خلال هذا العام ومنها مناسبة الاحتفال اليوبيل الفضي لتولى جلالة الملك سلطاته الدستورية.



من جهتها، أكدت المصري، أن هذه المذكرة تأتي في إطار السعي الدؤوب لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي في عقد الشراكات البناءة في تطوير الأداء الثقافي وإقامة الندوات، مشيرة إلى أن هذه المذكرة تمثل فرصة للتعاون مع إحدى مؤسسات التعليم الأردنية العريقة ضمن خطة المركز في توسعة شبكة علاقاته وتعاونه مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية الأردنية.



ونصت المذكرة على قيام الجامعة من خلال كرسي المرحوم سمير رفاعي للدراسات الأردنية، ومركز التوثيق الملكي، بالتعاون المشترك والمشاركة في التنفيذ والتخطيط للفعاليات كالمؤتمرات والندوات والمحاضرات وورشات العمل وأي فعاليات ثقافية أخرى يقترحها أي من الجانبين.