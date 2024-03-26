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الثلاثاء، 26-03-2024 06:46 م

بدء مسابقة مقرئ القرآن الكريم للطلبة الوافدين في جامعة اليرموك

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الوكيل الإخباري - بدأت اليوم الثلاثاء مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين "لتلاوة وتجويد القرآن الكريم"، الموسم الأول في جامعة اليرموك، والتي تنظمها دائرة الرعاية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة، بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

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وقال عميد شؤون الطلبة، الدكتور معتصم الشطناوي، إن عقد هذه المسابقة جاء ترجمة لتوجه العمادة نحو تنفيذ أنشطة تتجسد فيها روحانيات شهر رمضان الفضيل.


وشارك في المرحلة الأولى من المسابقة 24 طالبا وطالبة من الطلبة الوافدين من مجموعة من الدول: هي اندونيسيا، تايلند، ماليزيا، العراق، فلسطين، السعودية، البحرين، السنغال، سوريا، فيما ستتولى لجنة المسابقة تحديد المتأهلين منهم للمشاركة بالأدوار النهائية من المسابقة والتي ستعقد قبيل انتهاء الشهر الفضيل.

 




 

 


 

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