اليرموك تقرر تنظيم الموسم الثاني من صيف الشباب 2023

الوكيل الإخباري- قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الجامعة - رئيس المجلس الدكتور إسلام مسّاد، الموافقة على تنظيم الموسم الثاني من "صيف الشباب 2023" والذي سيبدأ مطلع الفصل الدراسي الصيفي وللعام الثاني على التوالي.

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ويأتي تنظيم فعاليات صيف الشباب لهذا العام، تأكيداً واستدامةً للنجاح المُتميز الذي حققه "صيف الشباب 2022" خلال العام الماضي، وفي ضوء ما شهده من مشاركة طلابية واسعة واقبال مُنقطع النظير من طلبة كافة كليات الجامعة في برامجه ونشاطاته المُتعددة والثرّية والتي تنوعت بين الجلسات الحوارية والتفاعلية بين الطلبة ورموز وطنية وقصص نجاح ومحاضرين على قدر عال من الكفاءة والتميّز، والايام المفتوحة، والمعارض، وخدمة المجتمع، والندوات والمناظرات والمُسابقات، والتي أسهمت جميعها بتعزيز دور الشباب الجامعي على مستوى جامعته ومُجتمعه، وتمكينه في مجالات عدّة أهمُها الجانب السياسي وتفعيل الانخراط بالممارسة الديمقراطية الوطنية، والتمكين الاقتصادي خاصة ما تعلق منه بمتطلبات سوق العمل وبناء الذات، وتزويد الطالب بالمهارات الاجتماعية، وكذلك تفعيل العمل التطوعي وخدمة المجتمع، فضلاً عن المجالات الثقافية والفكرية.



وعن صيف الشباب 2023 ومُجرياته لهذا الموسم قال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن جامعة اليرموك تنظُر إلى تنفيذ الموسم الثاني من صيف الشباب 2023 بأهمية وعُمق كبيرين مستلهمةً الرسائل الملكية السامية والخطابات الحافلة بالمعاني الدقيقة والهامّة لجلالة الملك عبدالله الثاني والتي يؤكد فيها جلالته على أهمية تفعيل دور الشباب الاردني في بناء مستقبل وطنه وتوفير وتعزيز فرص الإبداع والتميز لديه لتمكينه وتعزيز انطلاقه لأفق رحبة، وتوجيهاته المتواصله فيما يخُص تمكين الشباب في مختلف المجالات، كان نتاجُه أن أثمر القطاع الشبابي حراكا قويا ومُتسارعا أبرز أدوار جديدة لهذه الشريحة الهامّة في الوطن، حتى غدت مساهمتها واضحة دور حقيقي في التنمية الوطنية المستدامة، وانتقل الشباب من مرحلة نمطية محدودة إلى مرحلة من التفاعلية والمبادرة والعطاء والمشاركة "وهذا ما نرمي إلى تفعيله واستنطاقه في طلاب جامعة اليرموك من حيث تهيئة البيئة الحاضنة لهم لاطلاق مواهبهم ومبادراتهم وتطوير مهاراتهم وتنفيذ انشطتهم اللامنهجية البنّاءة، بما يُفضي الى حالة من التمكين على مستويات إدماجهم مُجتمعياً بما يخص ثقافة العمل التطوعي ومأسسته، وسياسياً خوض التجرُبة الديمقراطية واقتصادياً في مجالات تاهيل الطالب لسوق العمل ومرحلة ما بعد التخرّج".



وأكد مسّاد بأن صيف الشباب 2023 هو مبادرة تُعنى بتجويد "المُخرج الطُلابي" وعصرنته، وما مساعي الجامعة لتنفيذ هذا الموسم بابهى صورة وأعمق إفادة إلا واجب وطنيّ يتجاوز التنفيذ البسيط لأنشطة جامعية إنما هو جُهد مخطط منظّم ينطلق من استراتيجيّة واثقة من جميع كليات الجامعة وعمادة شؤون الطلبة وأذرع الجامعة الاعلامية.

