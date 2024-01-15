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الإثنين، 15-01-2024 06:30 ص

امتحانات تكميلية "التوجيهي" تنتهي اليوم

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الوكيل الاخباري - تختتم، الاثنين، امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية، والتي انطلقت أولى جلساتها في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بمشاركة 81.614 مشتركا هم إجمالي المسجلين، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.

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ويتوجه اليوم، 28244 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) الدورة التكميلية في يومه الحادي عشر والأخير في جلسته الأولى والتي تبدأ الساعة الحادي عشرة صباحا، بمباحث اللغة العربية الورقة الثانية وإنتاج الطعام وخدمته والكيمياء والعلوم الصناعية الخاصة.


 




 

 


 

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