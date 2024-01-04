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الخميس، 04-01-2024 08:57 ص

التربية: بدء تصحيح الأسئلة المقالية لمبحث الرياضيات التكميلي اليوم

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الوكيل الاخباري - يواصل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية اليوم الخميس، التقدم للامتحان في يومه الخامس وللفروع كافة بواقع جلسة واحدة لمبحث اللغة العربية لكافة التخصصات .

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وقالت وزارة التربية في بيان لها إن عدد الطلبة المسجلين لتقديم امتحان اليوم الخميس 20099 طالب وطالبة.


وأضافت أن عملية تصحيح الأسئلة المقالية لمبحث الرياضيات في مراكز التصحيح المعتمدة ستبدأ اليوم .


وبدأت الخميس، امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2023، بمشاركة 81.614 ألف مشترك ومشتركة موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما يجري عقد الامتحان في 381 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 833 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.


 




 

 


 

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