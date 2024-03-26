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الثلاثاء، 26-03-2024 12:02 م

امين عام سلطة وادي الأردن : تطوير وتأمين وتحسين الخدمة للمزارعين أولوية

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الوكيل الاخباري- أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة خلال لقاءه عدد كبير من مزارعي الاغوار ورؤساء وأعضاء جمعيات مستخدمي المياه يوم الاثنين في بيت الضيافة في دير علا بحضور مدير مشروع كفاءة المياه WEC التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID فرانك أوبريان ونائبه رانيا الزعبي ومحمد شعبان مدير مشروع الحوكمة والطلب ان الزراعة الوطنية وعلى رأسها المزارعين في رأس أولويات سلطة وادي الأردن للنهوض بالزراعة الأردنية والقدرة على الوصول الى الأسواق الخارجية وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتميكن المزارع الأردني من تحقيق أهدافه وغاياته . 

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وأشار المهندس الحيصة ان الحكومة تتعامل مع مطالب الاخوة المزارعين بأعلى درجات المسؤولية وتنال كل الاهتمام خاصة بعد تعزيز الادارة والكوادر في سلطة وادي الاردن وقد لمس المزارعين اثر ذلك حيث سيلمس المزارعون نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها إدارات سلطة وادي الأردن وكذلك سرعة الاستجابة بهدف التسهيل على الاخوة المزارعين وتمكينهم من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا مؤكدا حرص الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية بإيجاد الحلول الناجعة والفاعلة لكافة التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة . 


وزاد امين عام سلطة وادي الأردن ان مشروع كفاءة المياه الذي يتم تنفيذه يهدف الى رفع كفاءة الري وتوفير الكلف وبناء قدرات فاعلة لمنتسبي جمعيات مستخدمي الري من خلال صقلهم بالخبرات والممارسات العملية لتوفير المياه والحد من الفاقد المائي وكذلك الارشاد الزراعي داخل المزرعة ، داعيا المزارعين للتعاون فيما يتعلق بمياه الري والابلاغ عن اية محاولات اعتداء عليها مما يضر بمصالحهم مؤكدا ان سلطة وادي الأردن مستمرة في تنفيذ حملات للتأكد من توفير المياه للجميع بعدالة ، منوها الى أهمية مؤازرة ومساندة جهود سلطة وادي الأردن في حملتها الهادفة لحماية مصادر مياه الري كونها تصب في مصالح المزارعين جميعا مؤكدا امتنانه للدعم الذي تلقاه وزارته وعامليها من غالبية الاخوة المزارعين . 

وشدد على تعزيز كافة الجهود التي تقوم بها كوادر سلطة وادي الأردن واعتماد سياسة الباب المفتوح للتسهيل على المزارعين ومنتسبي الجمعيات مؤكدا ان الموسم المطري الحالي وبحمد الله مطمئن لتأمين احتياجات الزراعات المختلفة المتفق عليها مع الاخوة المزارعين والجمعيات  مشيدا بالدور الكبير الذي تضطلع به جمعيات مستخدمي المياه في إيجاد الحلول وبناء جسور التعاون مع المزارعين في تأمين احتياجات مياه الري والحد من الفاقد المائي متطلعا الى مزيد من الجهود التي تحقق تطلعات الجميع بالنهوض بالزراعة الأردنية الوطنية . 


 




 

 


 

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