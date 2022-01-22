انتخابات نقابة الجيولوجيين في 29 نيسان

الوكيل الاخباري - حدد مجلس نقابة الجيولوجيين موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وانتخابات مجلس نقابتها للدورة الثانية والعشرين في شهر نيسان المقبل.

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وبحسب بيان، السبت، فإن مجلس النقابة قرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع يوم الجمعة 29 نيسان المقبل لعقد الجلسة الأولى وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعتمد تاريخ الجلسة الثانية يوم الجمعة 13 أيار المقبل، ويكون انعقاد الهيئة عندئذٍ قانونياً بمن حضر.



وجاء قرار المجلس استناداً إلى قانون نقابة الجيولوجيين والقرار الحكومي المتضمن السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة والانتخابات للنقابات المهنية في مواعيدها القانونية.



وأشارت النقابة في بيانها إلى أن المجلس ناقش في اجتماعه الأخير جميع المواعيد المقررة الخاصة باجتماع الهيئة العامة وإجراء الانتخابات حسب قانون النقابة والنظام الداخلي، لافتة إلى أنه سيصار إلى الإعلان تباعاً عن المواعيد القانونية.

