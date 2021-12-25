السبت 25-12-2021
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السبت، 25-12-2021 09:04 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

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الوكيل الإخباري - اعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة الكرك، اليوم السبت، عن فصل التيار عن بعض المناطق في المحافظة.

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وقالت الشركة، إن ذلك يأتي للعمل على تركيب قاطع تحكم آلي، وحددت الشركة مدة قطع التيار والمناطق المتأثرة على النحو التالي:


اليوم: السبت
المدة 1: من الساعة 10:00 صباحا الى الساعة 10:30 صباحا.


المناطق المتأثرة 1: جامعة مؤتة / أجزاء من مرود / مركز صحي مرود / محطة تنقية مرود


المدة 2: من الساعة 10:30 صباحا الى الساعة 2:30 عصرا


المناطق المتأثرة 2: مشروع جامعة مؤتة للطاقة الشمسية فقط


المدة 3: من الساعة 2:30 عصرا الى الساعة 3:00 عصرا


المناطق المتأثرة 3: جامعة مؤتة / أجزاء من مرود / مركز صحي مرود / محطة تنقية مرود

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