فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

الوكيل الإخباري - اعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة الكرك، اليوم السبت، عن فصل التيار عن بعض المناطق في المحافظة.

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وقالت الشركة، إن ذلك يأتي للعمل على تركيب قاطع تحكم آلي، وحددت الشركة مدة قطع التيار والمناطق المتأثرة على النحو التالي:



اليوم: السبت

المدة 1: من الساعة 10:00 صباحا الى الساعة 10:30 صباحا.



المناطق المتأثرة 1: جامعة مؤتة / أجزاء من مرود / مركز صحي مرود / محطة تنقية مرود



المدة 2: من الساعة 10:30 صباحا الى الساعة 2:30 عصرا



المناطق المتأثرة 2: مشروع جامعة مؤتة للطاقة الشمسية فقط



المدة 3: من الساعة 2:30 عصرا الى الساعة 3:00 عصرا