انتخاب الأميرة دانا فراس نائبًا لرئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

انتخبت سمو الأميرة دانا فراس، نائبا لرئيس "المجلس العالمي للمعالم والمواقع/ "ايكوموس الدولية" للفترة 2023-2026.جاء ذلك خلال اجتماعات الهيئة العامة للمجلس العالمي، المنعقدة في سيدني- استراليا.وفتحت منصة التصويت الرابعة على مدار 24 ساعة ليشارك فيها أكثر من 999 شخصًا ممن يحق لهم التصويت على مستوى اللجان الوطنية في جميع أنحاء العالم، حيث حصلت سموها، التي تترأس جمعية المجلس العالمي للمعالم والمواقع "ايكوموس" الأردن، على ما يزيد عن 62% من إجمالي الأصوات.وقد ركزت سموها، في برنامجها، على أهمية العمل على بناء وتمكين قدرات اللجان الوطنية "ايكوموس" خاصة في المنطقة العربية لأهمية الدور الفعال لهذه اللجان في مجالات حماية التراث وتعزيز هذه اللجان بالمهنيين وأصحاب الاختصاص.كما أكدت سموها، في البرنامج، على تعزيز المشاركة والانخراط في اللجان العلمية المنبثقة عن ايكوموس الدولية، داعية إلى زيادة أعداد الخبراء والمهنيين، خاصة من العالم العربي الذي يضم نخبة مميزة من الخبراء العاملين في مجال حماية التراث في عضوية اللجان العلمية مما سيكون له أكبر الأثر في تعزيز قدرات العاملين والخبراء لدعم القدرات العلمية والمهنية.