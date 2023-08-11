الجمعة 11-08-2023
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الجمعة، 11-08-2023 09:02 م

مصدر رسمي يوضح حول ما يشاع عن إعلان نتائج التوجيهي مساء اليوم

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الوكيل الإخباري - نفى مصدر رسمي في وزارة التربية والتعليم ما يشاع عن صدور نتائج الثانوية العامة ( التوجيهي ) في الأردن، مساء اليوم الجمعة.

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وقال المصدر لـ " الوكيل الاخباري" إن ما يجري تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، داعيا الى أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.


وكان قد رجح أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أنه سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة العادية نهاية الأسبوع المقبل.


وقال العجارمة في وقتٍ سابق لـ" الوكيل الاخباري" أن وزارة التربية أن موعد إعلان النتائج سيكون بعد منتصف شهر آب .

 




 

 


 

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