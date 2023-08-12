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السبت، 12-08-2023 09:00 ص

الدفاع المدني يرفع جاهزيته للتعامل مع موجة الحر

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الوكيل الاخباري - رفعت مديرية الدفاع المدني من جاهزيتها العملياتية والميدانية للتعامل مع موجة الحر تنفيذا لتوجيهات مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.

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وتابع مدير الدفاع المدني العميد محمد العمري تنفيذ الخطط الموضوعة لهذه الغاية، حرصا على تقديم الخدمات الإنسانية وتوفير الحماية وفقا لأعلى معايير الجاهزية والاستجابة بفاعلية للبلاغات الواردة، وذلك حسب ما صرح به مدير عمليات الدفاع المدني العقيد فراس ابو السندس.


وأضاف، ان الدفاع المدني رفع جاهزيته من الآليات والمعدات والكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، ووضع كافة امكانياته على أهبة الاستعداد.


وبين أن مديرية الدفاع المدني عملت على توفير آليات إطفاء متخصصة في نقاط متقدمة بالقرب من المناطق الحرجية بالإضافة إلى فرق متخصصة لضمان سرعة الاستجابة في التعامل.


وأوضح أن مديرية الدفاع المدني قامت بتفعيل نقاط غوص بالقرب من المسطحات المائية مزودة بالغطاسين وبالمعدات المتخصصة.

 




 

 


 

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