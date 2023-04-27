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مهندسان أردنيان يطوران تقنية لرفع كفاءة استخدام المياه في المزارع

الخميس، 27-04-2023 03:13 م

مهندسان أردنيان يطوران تقنية لرفع كفاءة استخدام المياه في المزارع

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الوكيل الإخباري - تمكن المهندسان الأردنيان محمد الزيناتي وسلمى عمايري من تطوير تقنية توفر الكميات الضرورية من المياه والمغذيات للنباتات عبر الأنظمة الذكية التي تمكن المزارعين من الوصول إلى الاستخدام الأمثل لمصادر المياه والأسمدة والطاقة.

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وينفذ أنموذج التقنية المبتكرة في جرش ضمن مشروع توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي في شمال الأردن الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية كجزء من المشروع الإقليمي "مرفق المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي من أجل الأمن البشري في الدول العربية" بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية.

 

وزود المهندسان التقنية بواجهة مستخدم تفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية، في خطوة تستهدف رقمنة القطاع الزراعي وتحويله من تقليدي إلى رقمي باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

 




 

 


 

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