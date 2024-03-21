الخميس 21-03-2024
الوكيل الاخباري
 

للأردنيين .. عدد من الوظائف الشاغرة ومدعوون للمقابلة الشخصية

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

لمستوى غير مسبوق .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

قوات الاحتلال تفجر مبنى داخل مجمع الشفاء

انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم

مصادر: حماس قدمت تصورا للمفاوضات يؤدي إلى "هدوء مستدام"

المقاومة في العراق تعلن استهداف محطة الكهرباء بتل أبيب

شهيدان واشتباكات مسلحة عقب اقتحام الاحتلال طولكرم

وفيات الخميس 21/ 3/ 2024

الخميس، 21-03-2024 06:57 ص

انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم

امتحانات


الوكيل الاخباري - تنتهي مساء الخميس، فترة التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" 2024، للطلبة النظاميين، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الذين يرغبون برفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد وفق وزارة التربية والتعليم.

اضافة اعلان


وقالت وزارة التربية في بيان صحفي سابق، إنها لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك الذي بدأت في الحادي عشر من الشهر الحالي.


وأعلنت الوزارة، أن إجراءات التسجيل ستكون حسب الآتي: الطلبة النظاميون سيحصلون على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل المذكورة أعلاه، وعليهم إحضار الوثائق، صورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6، وكذلك رسوم الاشتراك (20) دينارا للطالب النظامي في المدارس الحكومية، و(50) دينارا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.


أما بخصوص الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين برفع المعدل، سيكون تسجيلهم إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، وتدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق "اي فواتيركم" (eFAWATEERcom) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها وإحضار صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.


أما طلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2024، سيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة، أما الطلبة خارج المملكة الأردنية الهاشمية فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم.


ويُطلب من طلبة الدراسة الخاصة الجدد الآتي: شهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها، والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وصورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، وصورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6، ورسوم الاشتراك.


وبينت الوزارة أن رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) هي (20) دينارا رسم اشتراك للامتحان و(10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.


وبينت الوزارة أن الكتب المقررة للامتحان لعام 2024، يتقدم جميع الطلبة المشتركين على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2023/2024 (جيل 2006).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عمل2

للأردنيين .. عدد من الوظائف الشاغرة ومدعوون للمقابلة الشخصية

فاقدون

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

00

كفرنجة: تعبيد طرق في راجب بكلفة 150 ألف دينار

1

الارصاد : كتلة هوائية باردة قادمة الى المملكة

1

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

الحكومة : هذا موعد اقرار مشروع قانون العفو العام

أخبار متعلقة
41934_large

صدور نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم

المدارس

قرار صارم بشأن غياب طلبة المدارس اعتبارا من العام المقبل

65ed9062b9307

بدء التسجيل لامتحان "التوجيهي" اعتبارا من الاثنين

file

التربية: الحصة الاولى في المدارس الخاصة خلال رمضان تبدأ الساعة الـ 9

M63A8879

التربية تطرح عطاءات لصيانة مدارس

M63A8869

تعميم مرتقب بشأن دوام المدارس في رمضان