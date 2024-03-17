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الأحد، 17-03-2024 08:54 م

صدور نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم

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الوكيل الاخباري - صدرت في عدد الجريدة الرسمية تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024.اضافة اعلان


وجاء في التعليمات أنه يشترط لاجتياز البرنامج التدريبي لغايات الترقية إلى أي رتبة من الرتب أن لا يقل عدد الساعات التدريبية عن 160 ساعة تدريبية لرتبتي معلم مساعد، وإداري تربوي مساعد، و 140 ساعة تدريبية لرتبتي معلم ومساند تربوي، و 120 ساعة تدريبية لرتبتي معلم أول، وإداري تربوي أول، و 100 ساعة تدريبية لرتبتي معلم خبير، وإداري تربوي خبير، و 80 ساعة تدريبية لرتبتي معلم، قائد، وإداري تربوي قائد.

وجاء في التعليمات أنه على المتقدم للترقية إلى رتبتي معلم قائد وإداري تربوي قائد، تقديم ما يثبت قيامه بمبادرات إبداعية أو إنجازات مهنية أو مدرسية – حسب مقتضى الحال أو مشاريع تربوية، وتقيم وفق أداة تقييم تعد لهذه الغاية، كما و يتولى تقييم المبادرات الإبداعية، أو الإنجازات المهنية، أو المدرسية ، أو المشاريع التربوية مختصون تكلفهم لجنة الترقية المركزية على أن تراعى المعايير التالية عند تقييم أي منها، تسجيلها لدى الإدارة مسبقا، تطبيقها في أعمال الوزارة ومضى ما لا يقل عن عام واحد على تطبيقها ، وضوح الرؤية والأهداف وأصالة الفكرة.

 




 

 


 

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