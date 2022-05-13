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الجمعة، 13-05-2022 09:29 ص

الملك والرئيس الأميركي يعقدان قمة بواشنطن اليوم

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الوكيل الإخباري - تشهد العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الجمعة، قمة تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.

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وتتناول القمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.


وسبقت القمة لقاءات لجلالته مع أركان الإدارة الأميركية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، والمخصصات، والخدمات العسكرية، في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.




 




 

 


 

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