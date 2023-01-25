الأربعاء 25-01-2023
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الأربعاء، 25-01-2023 07:53 ص

انخفاض سعر الخيار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3272.729 طن، توزعت على 1967.148 طن خضار،1047.342 طن فواكه، و 258.239 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 241.668 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 10 إلى 17 قرش، خيار من 20 إلى 30 قرش، الليمون من 40 إلى 70 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء :



 




 

 


 

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