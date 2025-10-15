الأربعاء 2025-10-15 12:18 م
 

انطلاق مهرجان العقبة الرياضي الثاني

العقبة
العقبة
 
الأربعاء، 15-10-2025 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان العقبة الرياضي الثاني في مدينة الأمير حمزة للشباب، بتنظيم نادي مدينة الأمير حمزة للشباب وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى مدار ثلاثة أيام.

اضافة اعلان


ويشارك في المهرجان أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من الرياضيين والهواة من مختلف الفئات العمرية ولكلا الجنسين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي

فلسطين دبابات ومدفعية الاحتلال تطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

التوقيت الشتوي

شؤون برلمانية مطالبة بالعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي بالاردن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأرملة تشارلي كيرك

عربي ودولي ترامب يقلد الراحل تشارلي كيرك أرفع وسام مدني أميركي

ل

فن ومشاهير سيواجه الشهود.. تطورات جديدة في جلسات محاكمة فضل شاكر

رئاسة الوزراء

أخبار محلية رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الجاهزية العالية والتكامل والتنسيق استعدادا لفصل الشتاء

ل

منوعات افحص بيدك! دليل سريع لمعرفة صلاحية الجبن من ملمسه

تعبيرية

أخبار محلية هام من مياه اليرموك بشأن الفواتير الشهرية

ل

منوعات عنكبوت في أذن طفل يثير دهشة الأطباء في روسيا



 
 





الأكثر مشاهدة