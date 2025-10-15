انطلاق مهرجان العقبة الرياضي الثاني

الوكيل الإخباري- تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان العقبة الرياضي الثاني في مدينة الأمير حمزة للشباب، بتنظيم نادي مدينة الأمير حمزة للشباب وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى مدار ثلاثة أيام.

