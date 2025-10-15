انطلاق مهرجان العقبة الرياضي الثاني

ويشارك في المهرجان أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من الرياضيين والهواة من مختلف الفئات العمرية ولكلا الجنسين.
