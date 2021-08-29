الأحد 29-08-2021
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الأحد، 29-08-2021 12:45 ص

انخفاض قليل على درجات الحرارة الأحد

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الوكيل الإخباري - يطرأ  انخفاض قليل على درجات الحرارة الأحد وتكون  الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع تواجد بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وحذرت دائرة الأرصاد من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسب الغبار.

 

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