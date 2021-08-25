اختتام فعاليات مؤتمر التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لدول البحر الأحمر

الوكيل الاخباري - اختتمت في جامعة العقبة للتكنولوجيا اليوم الاربعاء فعاليات المؤتمر الدولي "التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لدول البحر الأحمر، ودراسات في التنافس الدولي حول البحر الأحمر"



والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمؤرخين وبالشــراكة مع مركز بحوث ودراسات دول حوض البحـــر الأحمــر وجامعة البحر الأحمر وجامعتي سامراء من العراق وسنار من السودان.

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