انطلاق المؤتمر الأردني الدولي الأول لطب نقل الدم والخلايا الجذعية

الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الأردني الدولي الأول لطب نقل الدم والخلايا الجذعية، والذي تنظمه مديرية بنك الدم في وزارة الصحة وللمرة الأولى، بمشاركة خبراء محليين ودوليين.



وافتتحت الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية، الدكتورة الهام خريسات، أعمال المؤتمر، مندوبة عن وزير الصحة، بحضور الشريف ناصر بن ناصر، ومدير إدارة المستشفيات الدكتور عماد أبو يقين، ورئيس الهيئة العربية لخدمات نقل الدم-جامعة الدول العربية الدكتورة خديجة لحجوجي.



ويسلط المؤتمر، الذي يستمر 3 أيام، الضوء على طب نقل الدم بمعناه الشمولي، بالإضافة إلى الخلايا الجذعية المكونة للدم واستخداماته العلاجية، ويعزز تشاركية الخبرات بين جميع الدول في هذا المحور المهم.

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