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الأحد، 30-04-2023 09:36 م

التوثيق الملكي يعرض وثائق بمناسبة اليوم العالمي للعمال

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الوكيل الاخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من أيار، وثائق تؤكد الاهتمام بهم تقديرًا لجهدهم في نهضة الأردن وبنائه.

وأوضح المركز في بيانه، أن الوثائق تعرض زيارة الملك الباني الحسين بن طلال - طيّب الله ثراه- تحت عنوان (المليك يكرّم الصناعة الأردنية بزيارة 4 مصانع كبرى في منطقة العاصمة)، التي نشرت في صحيفة المنار بتاريخ 5 حزيران 1963م، وقد أمر جلالته بالمساهمة بألف سهم في الإنتاج في أثناء جولته بمصانع البطاريات والإنماء والإنتاج والدباغة.

كما عرض المركز رسالة الملك المعزز عبد الله الثاني أبن الحسين حفظه الله ورعاه بعيد العمال المنشورة بتاريخ 1 أيار عام 2002م، التي خاطب فيها عمال الوطن مهنئا إياهم بهذه المناسبة.

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