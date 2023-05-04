الأردن يشارك في اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي في سويسرا

الوكيل الاخباري - شارك البريد الأردني في اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي والذي ينظمه الاتحاد البريدي العالمي في العاصمة السويسرية بيرن ويستمر 5 أيام بمشاركة جميع دول الاتحاد.



وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الخميس، مثّل البريد الأردني المدير العام بالوكالة هنادي الطيب، التي أكدت، أن مشاركة الأردن تأتي بصفته عضوا فاعلا في المجلس، مشيرة الى أهمية الاجتماعات في تبادل الخبرات، وطرح موضوعات تساعد على تبادل المعرفة والتنسيق في ظل إعادة تعريف الخدمات البريدية والتزايد المستمر في التجارة الإلكترونية.

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