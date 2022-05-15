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الأحد، 15-05-2022 03:38 م

انطلاق المهرجان الثقافي السياحي الأول بالمفرق في 25 أيار الحالي

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، إن الأهداف الرئيسية للمهرجان الثقافي السياحي الأول الذي سينطلق في 25 الشهر الحالي تتمثل بالتعريف بمحافظة المفرق من الجوانب الأثرية والسياحية.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن برنامج المهرجان الذي سينطلق برعاية وزارة الثقافة، وضع بالتعاون مع المجتمع المحلي، ويشارك به شعراء وباحثون وفرق موسيقية، إضافة إلى إقامة بازارات وندوات علمية، وأن المهرجان يحظى بمشاركة محلية وعربية ودولية من فنزويلا وماليزيا.


وأشار إلى أنه سيتم خلال أيام المهرجان تخصيص حافلات من الجامعات الأردنية لزيارة 5 مواقع سياحية بالمفرق للتعريف بها، وأن الزيارة الأولى ستكون لمدينة أم الجمال الأثرية، لا سيما أن محاور المهرجان الرئيسية تركز على التراث والتاريخ، والثقافة والادب، والسياحة والآثار.


وشدد الضمور على أن الجامعة رغم من ضائقة مالية تعاني منها إلا أن ذلك لم يشكل عائقا أمامها للقيام بمهامها المتعلقة بنشر الثقافة والوعي المجتمعي، في وقت لم تتحمل الجامعة أعباء مالية خاصة بهذا الشأن، لافتا أن من أهداف المهرجان الأساسية تسويقه عالميا، وتوفير الدعم المالي له من أجل تطويره.


وبين أن الجامعة تعاني من نقص المياه ما انعكس سلبا على دخلها المتدني الذي ينتج عن قرابة 30 ألف شجرة زيتون، لافتا أن متخصصين وأكاديميين في الجامعة، أعدوا تقريرا يشرح بالتفصيل كيفية تأثر الجامعة بيئيا.

 




 

 


 

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