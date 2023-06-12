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الإثنين، 12-06-2023 06:28 ص

انطلاق النسخة الثانية من أيام السينما النمساوية في الاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - تنطلق فعاليات النسخة 2 من أيام الفيلم النمساوي الاثنين، حيث يوفر هذا الحدث فرصة للتعرف على النمسا كما تم تصويرها من خلال أعمال صانعي الأفلام النمساويين وفق بيان صحفي صادر عن السفارة النمساوية في الأردن.

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وستقام العروض العامة في المدرج الخارجي للهيئة الملكية للأفلام، الدوار الأول/الرينبو، بداية من يوم الاثنين وحتى الأربعاء 14 حزيران وذلك عند الساعة 8:00 مساءً.
وقالت السفارة إن الأفلام ستكون باللغة الألمانية مع ترجمة باللغة الإنجليزية والدخول مجاني.


وبينت أنه في اليومين الأول والثاني، سيتم عرض فيلمين طويلين؛ الفيلم الوثائقي "المزارع والهيبستر"، للمخرج كورت لانجباين، ثم "روبيكون " في اليوم الثاني، وهو فيلم خيال علمي من إخراج بيتينا هنكل.


وسيعرض الاثنين فيلم الافتتاح، وهو فيلم وثائقي يستند إلى لقاء حقيقي بين الصحفي "الهبستر" فلوريان كلينك ومزارع الجبال التقليدي كريستيان باشلر.


وسيشهد الثلاثاء فيلم خيال علمي يحكي قصة طاقم في محطة فضائية. بعد وقوع كارثة على الأرض، تمت تغطية الكوكب بضباب سام وعليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيخاطرون بحياتهم للعودة إلى الأرض والبحث عن ناجين أو البقاء بأمان في "نظام تكافل الطحالب" بالمحطة.


في اليوم الأخير الأربعاء، سيتم عرض ثلاثة أفلام قصيرة تم ترشيحها لجائزة "الفيلم النمساوي 2022" عن فئة "أفضل فيلم قصير".


 




 

 


 

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