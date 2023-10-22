انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الاقليمي حول التدريب في مجال إدارة جودة خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الراديوي

الوكيل الإخباري- تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة / معالي أحمد الهناندة انطلقت في عمان اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الإقليمي المتخصص حول (تدريب المدربين في مجال إدارة جودة خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الراديوي) بتنظيم من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات وعلى مدار خمسة أيام بمشاركة إقليمية واسعة ضمت ممثلين من السعودية، اليمن، مصر، المغرب، السودان، ليبيا والأردن.



وخلال الافتتاح، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان إن الاتفاق المبرم ما بين الهيئة والاتحاد الدولي للاتصالات يهدف الى استقطاب المتخصصين من خارج المملكة لتلقي المعارف والتجارب المتعلقة بمجالي جودة خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الراديوي والاستفادة في الوقت نفسه من القدرات الفنية لدى العاملين في الهيئة، وتبادل الخبرات المحلية مع نظرائهم من الجهات والمؤسسات الخارجية المتخصصة في ورشات تدريبية وزيارات دراسية متبادلة بما فيه مصلحة أعضاء الاتحاد.



وأضاف أن الهيئة تؤمن بأهمية اقامه إطار عمل مؤسسي مع شركائها كافة، كما تؤمن بأهمية استدامه هذه الشراكة التي أكدت عليها رسالة الهيئة، فالتعاون مع الشركاء يسهم في تميزها إقليميا، وفي زيادة معدلات نمو القطاع مقارنة مع القطاعات الأخرى وفق ما تضمنته رؤيتها.



من جانبه أعرب مدير المكتب العربي الاقليمي في الاتحاد الدولي للاتصالات عادل درويش عن شكره للجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل توطيد أواصر التعاون مع المكتب العربي الاقليمي وأعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات وأضاف ان نقص المهارات الرقمية هو أحد العوامل التي تحول دون نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية هو أحد العوامل المميزة للنمو والتطور التحويلي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



ويتضمن البرنامج التدريبي الدمج بين جلسات التدريب المتخصص عن بعد والتدريب الوجاهي بهدف تزويد المشاركين بخبرات وتجارب قيمة في مجال تنظيم الاتصالات وسيقدم رؤى شاملة حول الإطار التنظيمي وأفضل الممارسات؛ مع التركيز بشكل خاص على جودة خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الراديوي وسيكتسب المشاركون رؤى ومهارات قيمة من خلال تجربة تعليمية قوية ستزودهم بالمعرفة الأساسية للتفوق في هذه الجوانب الحاسمة لتنظيم الاتصالات وتكمن أهميه البرنامج التدريبي أنه سيصار منح المتدربين رخص دوليه معتمدة من الاتحاد الدولي للاتصالات تمكنهم من تدريب موظفين دوليين في مجالي جودة خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الراديوي.



ومن الجدير بالذكر أنه وفي وقت سابق كانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اتفاق التعاون بين الاتحاد الدولي للاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بخصوص تنفيذ النشاطات المشتركة بين الجانبين لبناء القدرات البشرية والاستفادة من الخبرات المتراكمة والمعارف والقدرات الفنية لدى العاملين في الهيئة في مجال جودة خدمات الاتصالات لغايات عقد ورش تدريبيه موجهه لأعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات إضافة إلى تنفيذ زيارات دراسية متبادلة.

اضافة اعلان



