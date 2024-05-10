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الجمعة، 10-05-2024 08:12 م

بلدية طبقة فحل تنفذ حملة نظافة إسنادًا لبلدية بني عبيد

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الوكيل الإخباري - نفذت بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية اليوم الجمعة، حملة نظافة موسعة داخل مناطق بلدية بني عبيد، ضمن الجهود التشاركية بين البلديات لتحسين الواقع البيئي .

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وقال رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة التي نفذتها البلدية وشاركت بها 7 ضاغطات للنفايات، و25 عاملاً من كوادر البلدية بالتعاون مع بلدية بني عبيد، تأتي اسنادًا لبلدية بني عبيد لتخفيف معاناتها في جهود ادامة النظافة العامة بمناطقها جراء فصلها حديثًا عن بلدية إربد الكبرى .


وأكد حرص البلدية على توفير الدعم للجهات المحتاجة ضمن جهود التشاركية والتكاملية بين المؤسسات ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين .


يذكر، أن بلدية بني عبيد ما زالت تواجه نقصًا في آليات النظافة والكوادر اثر توليها مسؤولية مناطقها بعد فصلها عن بلدية إربد الكبرى العام الماضي .


وتضم بلدية بني عبيد بلدات، الحصن والصريح وايدون والنعيمة وكتم وشطنا.

 




 

 


 

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