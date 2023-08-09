انطلاق فعاليات المعسكر التشاركي في مديرية شباب إربد

الوكيل الاخباري- انطلقت في عدد من المراكز الشبابية، التابعة لمديرية شباب إربد، ومنها مركز شابات كفرسوم ومركز شباب حرثا، اليوم الأربعاء، فعاليات المعسكر التشاركي، وذلك ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، وبالشراكة مع العديد من الجهات الرسمية.

اضافة اعلان



وتضمنت فعاليات المعسكر العديد من الأنشطة والألعاب الشعبية والتحفيزية ومحاضرات عن الموروث الشعبي والعادات والتقاليد في المجتمع الأردني، ومحاضرات توعوية وعرضا لقصص نجاح للمشاركين، بالإضافة لعقد ورش إعلامية وفنية ومحاضرات إرشاد مهني والتقني.



وقال مدير شباب إربد، يحيى المومني، إن المعسكرات التشاركية تهدف إلى تعميق مفهوم الهوية الوطنية الأردنية والانتماء للقيادة الهاشمية وترسيخ المفهوم الشامل للثقافة الوطنية، لتعريف الشباب بدور المؤسسات الوطنية في حماية مكتسبات الوطن والحفاظ عليها.