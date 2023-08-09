معسكرات شبابية متنوعة في عجلون وإربد

الوكيل الاخباري- انطلقت، اليوم الثلاثاء، معسكرات شبابية متنوعة في عدد من المراكز الشبابية بمحافظتي عجلون وإربد.

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ففي عجلون، انطلقت فعاليات معسكر التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023 بمشاركة 36 شابا.



ويهدف المعسكر إلى تمكين المشاركين من الأدوات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة والتعرف على مسارات ومتطلبات العمل وتوجيه الشباب نحو التدريب المهني والفرص المتاحة في هذا المجال.



كما بدأت فعاليات معسكر "الأمن والشرطة المجتمعية"، بمشاركة 40 شابا؛ بهدف رفع مستوى الوعي الأمني لدى الشباب المشاركين وتحفيزهم على المساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي بالشراكة مع جهاز الأمن العام.

كما اختتم مركز شابات صخرة فعاليات المعسكر التشاركي، بمشاركة 25 شابة، والذي اشتمل على محاضرات وورش عمل حول الموروث الثقافي والتراثي والعادات والتقاليد وعرض قصص نجاح حول مشروع "التصوير الفوتوغرافي" ومشروع "حصص تقوية لطلاب المدارس"، وزيارة ميدانية إلى بلدية الجُنيد ومحطة معرفة صخرة، ومديرية زراعة عجلون ومركز زها الثقافي.