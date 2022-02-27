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الأحد، 27-02-2022 02:53 م

انطلاق فعاليات تدريب التربية الإعلامية والمعلوماتية في إربد

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الوكيل الإخباري - انطلقت في مركز شابات الرمثا التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من تدريب التربية الإعلامية والمعلوماتية، بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة، وتستمر مدة 5 أيام.

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وبينت المدربتان إقبال شامخ ورنيم عرابي من جمعية حماية الأسرة والطفولة، مفهوم التربية الإعلامية وأهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية، والفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث.


وتطرقن خلال الفعاليات، إلى أخلاقيات التربية الإعلامية التي تستهدف عواطف المواطنين وتحاكي عقولهم و تغذيهم بالمعلومات التي تهدف إلى تغيير سلوكياتهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم وأفكارهم، وذلك عبر استخدام اللغة والكلمة والصور وتصوير الفيديو ومختلف الفنون الصحفية والإعلامية.


كما أشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة التفاعلية الهادفة.




 




 

 


 

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