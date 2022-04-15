الجمعة 15-04-2022
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الجمعة، 15-04-2022 12:38 ص

انطلاق فعاليات ليالي القلعة ضمن حملة رمضانيات

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الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الخميس، فعاليات جبل القلعة ضمن حملة رمضانيات "ليالي القلعة" التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ومؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، خلال الفترة من 14 ولغاية 30 من شهر نيسان الحالي.

وحضر افتتاح الفعاليات وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار، ووزير الشباب محمد النابلسي، ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور نواف التل، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومديرة مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب الدكتورة أغادير جويحان.

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