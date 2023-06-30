تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في مادبا



الوكيل الاخباري - تواصلت في ساحة ملعب عماد الدين زنكي وسط مدينة مادبا مساء اليوم الجمعة، الفعاليات الترفيهية والفنية لبرنامج مهرجان صيف الأردن 2023 وسط تفاعل جماهيري من مختلف شرائح المجتمع .



وقال رئيس قسم الهيئات الثقافية في مديرية ثقافة مادبا عزيز المساندة، إن فعاليات مهرجان صيف الأردن وبما تتضمنه من فعاليات متنوعة تستهدف كل الفئات، تشكل فرصة ممتعة للعائلات في مدينة مادبا لقضاء أوقات من الفرح والسرور خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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