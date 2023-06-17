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السبت، 17-06-2023 08:49 م

قافلة الأدب والإبداع بمادبا تجسد سيرة العلامة روكس بن زائد العزيزي

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الوكيل الاخباري - نظم تجمع الأدب والإبداع في مادبا مساء اليوم السبت، القافلة رقم 21 في الأردن تحت شعار "العلامة روكس بن زائد العزيزي معين لا ينضب" التي تأتي ضمن قوافل تجمع الأدب والإبداع للعام 2023.

وقدم مستشار التجمع حسان المجالي نبذة تعريفية عن التجمع باعتباره جمعية تتبع لوزارة الثقافة والتي أخذت على عاتقها التعريف بالأدب والأدباء.

وألقت المهندسة سمر العزيزي ابنة العلامة روكس العزيزي كلمة تحدثت خلالها عن سيرة والدها وإرثه الأدبي الكبير.

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