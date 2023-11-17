الجمعة 17-11-2023
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام تقصف كيبوتس نيريم بقذائف هاون

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي

أسعار الذهب عالميا تستقر وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

الاحتلال يقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم

تبادل لإطلاق نار كثيف في مدينة الخليل

جيش الاحتلال: اعتقال أكثر من 1750 مطلوبا في الضفة

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من الخليل

سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية غرب غزة

قصف مدفعي إسرائيلي على وسط مدينة غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة جندية في غزة

عاجل

كتائب القسام تقصف كيبوتس نيريم بقذائف هاون

الجمعة، 17-11-2023 01:32 م

انطلاق فعاليات مؤتمر قيادات تربوية واعدة لبيئة صفية أمنة

1700213208274


الوكيل الإخباري - مندوباً عن سمو الأميرة بسمة بنت طلال، افتتح وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد جمعة الوحش صباح اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر الحادي والثلاثين "قيادات تربوية واعدة لبيئة صفية أمنة" الذي ينظمه الملتقى الثقافي التربوي للمدارس الخاصة ويستمر يومين.

اضافة اعلان


واستعرض الوحش في كلمته بالافتتاح مسيرة التربية والتعليم في المملكة وتطورها خلال المئوية الأولى لتأسيس الدولة وتاريخ التربية والتعليم منذ تأسيس الدولة .


كما استعرض أبرز معالم ومحطات المسيرة التعليمية وتزايد إعداد المدارس الخاصة والحكومية وأعداد الطلبة والمعلمين بشكل ملحوظ وصولا الى تلبية حاجة المملكة بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي لتكون إنجازاً مهما آخر على طريق تطوير التعليم والارتقاء به.


وتابع تسلسل الإنجازات التعليمية والتربوية على مستوى التعليم العام بازدياد مشيرا الى أهمية وضع الخطط والاستراتيجيات التعليمية المختلفة وتطوير المناهج الدراسية وتهيئة البيئة المدرسية وتدريب المعلمين وبناء المزيد من المدارس النموذجية وتعزيز التوازن بين الكم والكيف لتحقيق جودة التعليم.


ودعا الى توفير بيئة آمنة تعليمية محفزة مشجعة مؤكدا اتخاذ القوانين اللازمة لتوفير الأمان الوظيفي للمعلم في القطاع الخاص مبينا الحاجة الى توفير دورات تدريبية مستمرة لتمكين المعلمين وتأهيلهم ورفدهم باخر المستجدات التكنولوجية والتعليمية الحديثة الى جانب الاهتمام بالمحتوى التعليمي التي تعزز منظومة القيم المجتمعية وتستشرف المستقبل وتكون جاذبة وحافز للمعلم وللطالب للتشجيع على التفكير الإبداعي الخلاق.


وقال ان القطاع الخاص التعليمي في المدارس والجامعات يعد الشريك الأساسي للحكومة في تحمل الأعباء التعليمية والتنمية مؤكدا دور المدرسة والجامعة في قيادة المجتمع ضمن منظومة قيم مجتمعية ووطنية والعمل على خلوها من العنف للوصول الى مستوى راقي من التعليم .


وأشار الوحش الى بعض المشكلات وتحديات التربية والتعليم مقدما توصيات ومقترحات عملية لمواجهة التحديات وأهمها التركيز على الكيف دون إهمال الكم والعمل على تطوير المناهج باستمرار وتحديثها والتأكيد على أهمية دور المعلم باعتباره أساس العملية التعليمية وتوفير الأمان الوظيفي للمعلم والبيئة المدرسية الآمنة.


إلى ذلك، قال رئيس الملتقى الثقافي التربوي للمدارس الخاصة عمر الشغنوبي، إن المؤتمر يأتي ليقف على أبرز النقاط الساخنة التي من شأنها تطوير التعلم والتعليم وترفع سويته خاصة في ظل ما نشهده من تحديات تواجه المعلم والطالب على حد سواء وتضعف فرص التعليم المتنوعة وتخرج بنتائج لا ترتقي للمستوى المأمول من مدارسنا.


وأضاف الشغنوبي ان ما تتعرض له المنطقة خاصة فلسطين من عدوان غاشم على غزة والضفة يستدعي منا اهتماما اكبر في غرس المواطنة الصالحة في قلوب الطلبة وتعريفهم بقضايا الأمة الأساسية وعلى راسها القضية الفلسطينية وما تتعرض له من انتهاكات غاشمة.


ويناقش المؤتمر على مدى يومين محاور تتعلق بالتكنولوجيا ودورها بتطوير واستدامة التعليم والمحور الثاني، وهو لبيئة التعليم الآمنة والثالث، جودة التعليم في بيئة مستدامة والرابع والأخير "المعلم القيمي واثره في بناء جيل واع".


وعلى هامش الافتتاح سلم مندوب سمو الأميرة بسمة الدروع لداعمي الملتقى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202316202049104705964

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي

image (8)

البدور ينقل رسالة الملك للرئيس الفلسطيني

65564b5249834

فرنسا تندد بشدة بضربة استهدفت محيط المستشفى الأردني بغزة

1700159418433

الناصر: استقطاب الموارد البشرية الكفؤة أساس نجاح التحديث الإداري المنشود

file

رجال الأعمال تدين قصف المستشفى الميداني الأردني في غزة

YUIIDfYzSwjmuakZSIKjQ9wPI7S0GgX41rKiEIT9

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-10-24 at 3.24.23 PM

"الوطني لحقوق الإنسان" يوجه مذكرة قانونيّة بجرائم الاحتلال لهيئات دوليّة

6537661de0653

اختتام برنامج الخبير الضريبي الأردني

1698125939216

عين على القدس يرصد قمع الاحتلال لاحتجاجات المقدسيين

1625214527135

النوافلة: الاختصاص في التمريض يمثل مستقبل المهنة

162030133980553100

أكاديميون يحذرون من انتشار حسابات وهمية تزيف الحقائق

N6Nl8p6WZcDwG7IfTZLlPDCmhjnlNk9bsmEyNOn5

إربد: عشائر وفاعليات شعبية تؤكد اعتزازها بجهود الملك الداعمة للأشقاء بغزة