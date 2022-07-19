انطلاق فعاليات ندوة المكتبة كمحرك للتغيير: نحو مجتمع قارئ

الوكيل الاخباري - انطلقت في عمان، اليوم الثلاثاء، فعاليات ندوة المكتبة السادسة التي تنظمها مكتبة عبد الحميد شومان، بعنوان: "المكتبة كمحرك للتغيير: نحو مجتمع قارئ"، بمشاركة مختصين محليين ودوليين.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن مؤسسة عبدالحميد شومان، شارك في الندوة وزيرة الثقافة هيفاء النجار، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، والمديرة التنفيذية لمؤسسة فوندا ليكتورا المعنية بتعزيز القراءة في كولومبيا ديانا كارولينا ري كوينتيرو، ومساعدة الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة المكتبة الوطنية في سنغافورة كاثرين لو، والمدير العام لجبل عمان ناشرون سنان صويص.

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