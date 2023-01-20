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الجمعة، 20-01-2023 12:49 م

انطلاق منافسات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد بمشاركة الأردن

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الوكيل الاخباري- بدأت في الدوحة اليوم الجمعة، منافسات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته الرابعة عشرة "مرمي 2023"، الذي تنظمه جمعية القناص القطرية ويستمر حتى 28 الجاري.

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ويشارك الأردن في المهرجان لأول مرة بعدد من الصقارين، إلى جانب مشاركات من العراق ودول الخليج العربي.


وقال رئيس اللجنة العليا لمهرجان قطر الدولي للصقور والصيد، علي بن خاتم المحشادي، إن هذه النسخة من المهرجان، شهدت حضورا كبيرا من الخليج والأردن والعراق، مؤكدا أهمية هذه الفعاليات لجهة توطيد أواصر الأخوة بين صقاري الخليج والدول العربية، وتبادل المعلومات والخبرات.


بدوره، قال نائب رئيس اللجنة محمد بن عبد اللطيف المسند، إن هذه المنافسات من أقوى النشاطات في الخليج هذا العام، لافتا إلى أن اللجنة العليا المنظمة لمهرجان مرمي الدولي وجمعية القناص، تحرصان على مشاركة الصقارين من الخليج والدول العربية.


وشهد المهرجان زيارة أعداد كبيرة من المهتمين من الذين جاؤوا لاستكشاف الموروث العربي الثقافي العريق في "الصقارة".

 




 

 


 

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