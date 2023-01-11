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الأربعاء، 11-01-2023 02:17 م

الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها إلى عمّان حتى نهاية آذار

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الوكيل الاخباري- أطلقت الخطوط الجوية القطرية، عرضا ترويجيا على أسعار تذاكر السفر لرحلات الطيران بين الدوحة وعمّان.

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وتضمن العرض وفقا للموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية، تخفيضا على أسعار جميع الرحلات المتجهة من الدوحة إلى عمّان بنسبة تتجاوز 50 بالمئة.


وبحسب الموقع، يستمر العرض حتى نهاية شهر آذار المقبل، فيما يجري خفض الأسعار على الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال.


ويشهد خط الدوحة عمّان، حركة سفر نشطة بالنظر إلى ارتفاع أعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر، كما تساهم العُطل التي تتخلل المواسم الدراسية في زيادة الطلب على السفر بين الوجهتين.


وأشار الموقع إلى أن الأسعار التي يتم عرضها على تذاكر السفر الحالية بين الدوحة وعمّان، هي أقل الأسعار المعروضة لتذاكر السفر (ذهاب وعودة)، وتشمل الضرائب والرسوم ورسوم المطار.


ولفت الموقع الإلكتروني للقطرية إلى زيادة عدد الرحلات اليومية التي تسيّرها الخطوط الجوية القطرية إلى عمّان بمعدل 5 رحلات يوميا في بعض أيام الأسبوع، مقارنة بثلاث رحلات يوميا خلال الفترة الماضية.


وتتولى الملكية الأردنية إدارة عدد من رحلات الخطوط القطرية التي تسيرها إلى عمّان، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد فيها زيادة عدد الرحلات اليومية بمعدل الضعف في بعض الأيام.


وكانت الخطوط الجوية القطرية قد زادت عدد رحلاتها اليومية بين الدوحة وعمّان بشكل ملحوظ لمواكبة ارتفاع الطلب على السفر خلال فترة بطولة كأس العالم "فيفا" قطر 2022، التي استقبلت قطر خلالها نحو 1.5 مليون مشجع وزائر من مختلف دول العالم.

 




 

 


 

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