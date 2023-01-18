الأربعاء 18-01-2023
الوكيل الاخباري

المركزي يحذر من شركات تدعي مضاعفة الأموال بفترة قصيرة

الخارجية الفلسطينية: اعتراض السفير الأردني انتهاك صارخ للوضع التاريخي والسياسي للأقصى

جامعة اليرموك تعلن عن منحة لطلبة البكالوريوس في قطر - تفاصيل

بعد فصله.. من يخلف الفايز في مجلس النواب؟

أمير قطر يصل الإمارات للمشاركة في لقاء قادة الخليج ومصر والأردن

مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بينهم أطفال من القدس

وحدة في رئاسة الوزراء لإدارة البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام

مجلس النواب يقرر فصل النائب محمد عناد الفايز

النواب يناقش قرار لجنته القانونية بشأن الفايز في جلسة مغلقة

الأربعاء، 18-01-2023 10:32 ص

الأردن يوقع اتفاقية المشاركة في اكسبو قطر 2023

326221020_723304986036176_3637796762145225562_n


الوكيل الإخباري - وقعت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين/ المفوض العام الأردني لاكسبو الدوحة 2023 دانا الزعبي والسفير بدر بن عمر الدفع المفوض العام لاكسبو 2023 اتفاقية المشاركة الأردنية في المعرض.

اضافة اعلان


وقالت الزعبي خلال التوقيع الذي حضره السفير الأردني لدى الدوحة زيد اللوزي ومسؤولون من الجانبين أن المشاركة الأردنية التي نحرص على أن تكون شاملة وفاعلة تأتي في إطار متانة العلاقات الأردنية القطرية في مختلف المجالات.
وأضافت أن الأردن يدعم ويحفز الابتكارات في قضايا تكتسب اهتماماً دولياً للحد من التصحر والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة والوعي البيئي والاستدامة.


وقالت  الزعبي ان إقامة اكسبو قطر 2023، تحت شعار صحراء خضراء …لبيئة أفضل،  له أهمية خاصة كونه ينعقد في ظل المخاطر التي ما تزال تهدد الأمن الغذائي العالمي واختلال سلاسل التوريد للمنتجات الزراعية والغذائية ما يتطلب تعاونا على المستوى الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة تلك التحديات.


ومن المقرر أن ينطلق فعاليات معرض اكسبو في  الثاني من تشرين أول المقبل 2023 ويستمر لغاية  الثامن والعشرين من آذار 2024.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120231716574535868123

المركزي يحذر من شركات تدعي مضاعفة الأموال بفترة قصيرة

343796_24_1673964335

جامعة اليرموك تعلن عن منحة لطلبة البكالوريوس في قطر - تفاصيل

1220226121310447225340

وحدة في رئاسة الوزراء لإدارة البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام

b53d9fc1-14

مجلس محافظة الزرقاء يخصص 215 ألف دينار لدعم قطاع الثقافة

سيارة-اسعاف-للدفاع-المدني-أرشيفية

وفاة عشريني بحادث تدهور مركبة في إربد

326137978_847966676314071_407440601294737009_n

الأردن والإمارات يؤكدان ضرورة تعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية

أخبار متعلقة
281709_5_1561890112

توضيح بشأن العسكريين في معدل الضمان .. سنة خدمة إضافية لمن هم على رأس عملهم

new_228395_3691_soc

الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها إلى عمّان حتى نهاية آذار

325164801_466087812406027_1901597234384084706_n

الشمالي: الولايات المتحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة

324879387_902081520968294_2398553684675243652_n

الأمن: الأردن بلا وفيات بحوادث السير خلال 24 ساعة

120238121459958750217

المركزي يعلن عن تصفية شركة الصفوة للتأمين

5f57763a055c2

الشمالي: التعليم المهني سيخفف عبء البطالة