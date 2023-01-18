الأردن يوقع اتفاقية المشاركة في اكسبو قطر 2023

الوكيل الإخباري - وقعت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين/ المفوض العام الأردني لاكسبو الدوحة 2023 دانا الزعبي والسفير بدر بن عمر الدفع المفوض العام لاكسبو 2023 اتفاقية المشاركة الأردنية في المعرض.

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وقالت الزعبي خلال التوقيع الذي حضره السفير الأردني لدى الدوحة زيد اللوزي ومسؤولون من الجانبين أن المشاركة الأردنية التي نحرص على أن تكون شاملة وفاعلة تأتي في إطار متانة العلاقات الأردنية القطرية في مختلف المجالات.

وأضافت أن الأردن يدعم ويحفز الابتكارات في قضايا تكتسب اهتماماً دولياً للحد من التصحر والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة والوعي البيئي والاستدامة.



وقالت الزعبي ان إقامة اكسبو قطر 2023، تحت شعار صحراء خضراء …لبيئة أفضل، له أهمية خاصة كونه ينعقد في ظل المخاطر التي ما تزال تهدد الأمن الغذائي العالمي واختلال سلاسل التوريد للمنتجات الزراعية والغذائية ما يتطلب تعاونا على المستوى الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة تلك التحديات.



ومن المقرر أن ينطلق فعاليات معرض اكسبو في الثاني من تشرين أول المقبل 2023 ويستمر لغاية الثامن والعشرين من آذار 2024.

