انطلاق مهرجان الفحيص الثلاثاء 15 آب بمشاركة فنانين أردنيين وعرب

الوكيل الإخباري- تنطلق الثلاثاء 15 آب، فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان الفحيص وستستمر 4 أيام، وتشتمل على نشاطات عديدة وبمشاركة فنانين أردنيين وعرب.

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وسيشارك في المهرجان من الفنانين الأردنيين حسام ووسام اللوزي، وغادة عباس، ورامي شفيق، وهادي خليل، وسائد خار، وجهاد سركيس، وسعد أبو تايه.



كما سيشارك من الفنانين العرب وليد توفيق، وائل جسار، وجوزيف عطية.

وقال رئيس بلدية الفحيص عمر العكروش، إنّ مهرجان الفحيص يعدّ رسالة ثقافية للأردن والعالم وهو أحد المكتسبات الوطنية.



وأشار العكروش، إلى أن بلدية الفحيص شريك رئيسي في الإعداد لمهرجان الفحيص.



وبين متصرف لواء الفحيص وماحص صالح الكيلاني، أن المهرجان له رسالة إنسانية تتجاوز الغناء والدبكة، حيث إنّ الفرح لغة عالمية غير مكتوبة وأحيانا تكتب بألم.

ودعا الكيلاني، العائلات إلى حضور فعاليات المهرجان.

