انقاذ طفل 3 أعوام تعرّض للغرق في سد الكفرين

الوكيل الإخباري - قال الملازم عبد الله السعودي، من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني ، إنه تم أمس الأحد، التعامل مع حادث غرق طفل يبلغ من العمر 3 أعوام في سد الكفرين.

اضافة اعلان



وبيّن السعودي، خلال تقرير الدفاع المدني، على إذاعة الأمن العام، أن فرق الغطس في الدفاع المدني تواجدت على الفور بالمكان وقامت بانقاذ الطفل، موضحا أن حالته الصحية جيدة.



وأشار إلى أنه تم خلال 24 ساعة، التعامل مع 1410 حالات اسعافية، و 102 حادث انقاذ، و 28 حادث إطفاء.



ودعا المواطنين إلى الانتباه للأطفال خلال التنزه، وانتهاج السلوك الوقائي واتباع كل تعليمات الأمن والحماية.

