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الأربعاء، 20-09-2023 03:39 م

اهتمام تركي بفرص استثمارية في قطاعات متنوعة

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الوكيل الإخباري - أكد عدد من المستثمرين الاتراك اهتمامهم بالفرص الاستثمارية التي عرضت عليهم اليوم الأربعاء خلال زيارتهم لوزارة الاستثمار خاصةً في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات، وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، ولقائهم بوزيرة الاستثمار خلود السقاف وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.

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وزيرة الاستثمار خلود السقاف قالت ان وزارة الاستثمار معنية بتقديم الدعم للمستثمر التركي لضمان نجاح استثماره في المملكة، خاصة في ظل وجود قانون استثمار عصري كفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنح للمستثمر المحلي.


وبيّنت أن ما يميز الاستثمار في المملكة تمتعه ببيئة أمنة ومستقرة لممارسة الاعمال، والاستقرار التشريعي والذي ضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسة، إلى جانب توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات العربية والدولية ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الأردنية.


وأشارت السقاف خلال اللقاء الذي حضره السفير التركي لدى الأردن أردام أوزان، الى وجود العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة في الأردن وتستحق الاهتمام من قبل المستثمر التركي، وفي العديد من القطاعات الاستثمارية، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة والصناعة والزراعة والصحة، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.


وتطرقت لأهم خطوات الوزارة في تمكين قطاع الاستثمار كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تحتوي على 21 فرصة استثمارية مجدية ومنافسة للمستثمرين بقيمة تقارب مليار دولار، إضافة الى استكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.


السفير التركي لدى الأردن أردام أوزان أشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين تركيا والأردن وعمقها التاريخي والتي تعد أرضية صلبة وقوية لتطويرها مستقبلا في المجالات كافة، لاسيما الاستثمارية، مشيداً بالجهود التي تبذل من الحكومة الأردنية ووزارة الاستثمار لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار، خاصة وان الأردن يمتاز ببيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومشجعة ويتمتع بميزات تنافسية مهمة.

 




 

 


 

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