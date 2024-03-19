توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - أكد مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقديره لرفاق السلاح، ناقلاً تحيات جلالته للعاملين والمتقاعدين كافة.



جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، الافطارات الرمضانية التي اقامتها المديرية وجمعت المتقاعدين العسكريين بزملائهم العاملين في مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام.



وأكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام ماضية في تعزيز تواصلها مع أبنائها المتقاعدين والمصابين وذوي الشهداء، والذين سيبقون على الدوام مثالاً للبذل والعطاء في سبيل الوطن.



وأوضح مدير الأمن العام أن هذه اللقاءات الرمضانية خلال الشهر الفضيل ، تعد امتداداً لسلسلة اللقاءات التي ستتواصل مع المتقاعدين في نهج التواصل الذي اتبعته المديرية تجاه متقاعديها الذين قدموا خدمات جليلة أثناء فترة خدمتهم في جهاز الأمن العام.

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