الخميس 21-03-2024
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الخميس، 21-03-2024 12:55 م

الأمن العام ينظم أمسيات رمضانية للأيتام

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية الأمن العام أمسيات رمضانية، جمعت منتسبيها مع عدد من الأيتام في إقليمي العاصمة والشمال، والتي تأتي امتداداً لسلسلة اللقاءات والأنشطة المجتمعية، التي تقيمها المديرية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في التواصل مع المجتمع.  اضافة اعلان


واستضافت قيادة قوات الدرك الإفطارات التي نظمتها مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، بالتنسيق مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ودور الرعاية التابعة لها، 

وعكست الأمسيات الرمضانية أجواء متميزة من التفاعل، ومعاني التكافل والألفة بين رجال الأمن والأيتام الذين تابعوا فقرات قدمها المسرح الشرطي.

وفي نهاية الحفل وزعت مديرية الأمن العام الهدايا على الحاضرين، الذين ارتسمت البهجة على وجوههم بهذه اللفتة الاجتماعية الطيبة.

 




 

 


 

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