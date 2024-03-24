الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 24-03-2024 11:39 ص

الأمن يُحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي ظهر اليوم

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الوكيل الإخباري - أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة ظهر اليوم، وذلك باتباع عدة إرشادات.

ودعت المديرية السائقين إلى التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير أو الانزلاقات على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً مطرياً.

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كما دعت إلى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكّل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكّل بفعل مياه الأمطار، خاصة شرق المملكة.

واوصت المديرية بضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة ما بين الحين والآخر، وعدم النوم وهي مشتعلة.

وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

 




 

 


 

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