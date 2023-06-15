ايعاز من مفوض المدينة في العقبة بشأن المواد الغذائية

الوكيل الإخباري - أوعز مفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبدالله النجادات بتكثيف الحملات الرقابية على المواد الغذائية المعروضة للبيع تحت أشعة الشمس في ظروف غير صحية.



وقال إن عرض المواد الغذائية للبيع تحت أشعة قد تؤدي إلى تلفها وتغيرّ خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة قد يشكل خطورة على الصحة والسلامة العامة للمواطنين ما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

اضافة اعلان



وأشار إلى أن الحملات الرقابية ستقوم باجراءات مصادرة وإتلاف المواد الغذائية المعروضة غير الصالحة للاستهلاك البشري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين أصوليا.

