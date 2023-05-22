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الإثنين، 22-05-2023 11:39 ص

بعد حادثة نفق العقبة.. إجراءات جديدة لمنع تكرارها - صورة

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الوكيل الإخباري - قررت إدارة السير إغلاق نفق الصناعة في محافظة العقبة أمام السيارات الصغيرة ومنعها من الدخول إليه، واقتصار استخدامه فقط على مركبات الشحن الكبيرة، وذلك بعد الحادث الأليم الذي وقع الأسبوع الماضي وخلف وفاة و 16 اصابة.

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وركبت الإدارة كاميرات مراقبة على مدخل النفق لرصد المخالفين وإنزال العقوبات القانونية بحقهم.


وانقلب زفاف عائلة في العقبة إلى حادث اليم بطريقة مأساوية، بعد وقوع الحادث المروع الذي أودى بحياة شخص وإصابة 16 آخرين.


ووفقا لتقرير السير فإن الوقوف التام لموكب الزفاف داخل نفق بالتزامن مع عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة من قبل سيارة شحن، كان السبب الرئيس في وقوع الحادث.


 




 

 


 

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